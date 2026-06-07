Presidenta del PS admite equivocación y frena distribución de propaganda contra el Presidente Kast con foto intervenida

07 jun. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció este domingo que fue un error la elaboración y difusión de un folleto crítico contra el Presidente José Antonio Kast, material que generó una fuerte controversia política durante las últimas horas.

A través de una publicación en su cuenta de X, la senadora abordó directamente la polémica y confirmó que el volante no continuará siendo distribuido.

En ese contexto, señaló que "el folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al ministro del Interior. Reconocemos el error".

Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas por una campaña impulsada por militantes socialistas en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional, donde se utilizó una imagen modificada del mandatario acompañada por la frase "Kast miente", y la nariz intervenida.

Pese a reconocer la equivocación, la timonel socialista defendió las críticas de fondo que su partido mantiene respecto de la iniciativa impulsada por el Gobierno. En la misma publicación sostuvo que "ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los recortes y en la acusación constitucional. Como dijo el Presidente en la cuenta pública, Chile se construye entre todos. Que así sea".

La controversia había escalado durante el fin de semana luego de que el biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionara públicamente el contenido del material. A través de sus redes sociales, la autoridad afirmó que "la crítica política es legítima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática".

En medio del debate también se difundió un video en el que Vodanovic y otros militantes socialistas anunciaban actividades para informar a la ciudadanía sobre el contenido de la denominada "megarreforma".

En ese registro, la presidenta del PS señalaba que "queremos informarle a toda la ciudadanía lo que propone esta megarreforma, cómo se rebajan los ingresos del país y finalmente se va a hacer poca la plata para cubrir la salud, la educación, por eso estamos defendiendo en el Congreso, pero también informando a la gente".

La situación derivó además en una acción de la bancada de diputados de Renovación Nacional, que solicitó al Servicio Electoral investigar si en la elaboración o difusión de la propaganda cuestionada se utilizaron recursos públicos destinados al funcionamiento de los partidos políticos.