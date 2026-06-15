Vale Roth sufrió complicación de salud que la mandó directo a urgencias: "Me asusté demasiado"
- Por Ariel Araya
Valentina Roth generó preocupación en sus seguidores luego de sufrir una complicación médica que la llevó directo a la clínica. La bailarina, quien vive actualmente su tercer embarazo, usó sus redes sociales para explicar lo que le pasó.
"Me asusté demasiado"
Según detalló en sus historias de Instagram, todo se debió a un cuadro de estrés ocasionado por su trabajo como madre y la crianza de sus dos hijas.
"Desde que tiene dos años, la Antonia (su hija mayor) está un poquito más difícil, vienen las pataletas y todo eso, y requiere de mucha paciencia de los padres".Ir a la siguiente nota
"Y hoy día se mandó una que quedé mal, consumida. Nos subimos al auto y se me empezó a dormir la cara, me tocaba y no sentía nada... y el brazo izquierdo", detalló la exchica reality.
"Me asusté demasiado. Con Miguel (su marido) fuimos a dejar a las niñas a la casa de mis suegros y estamos acá en la clínica. Me preocupa el pirigüín, pero sé que está todo bien acá", expresó, refiriéndose a su embarazo.
"Fue un cuadro de estrés y ansiedad"
"Solamente quiero ver que esté bien, yo también", añadió y posteriormente reveló que le diagnosticaron un cuadro de estrés tras someterse a una resonancia de cerebro.
"No tengo nada en el cerebro, sólo me hicieron esa resonancia para descartar cualquier cosita. Fue un cuadro de estrés y ansiedad", señaló.
La bailarina agregó que le dieron licencia por 11 días, "así que tengo que tratar de descansar, pero con dos niñas pequeñas es difícil, y embarazada también. Voy a tratar de tomarme todo más tranqui".
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