Combustibles volverían a subir esta semana: Proyectan alzas de hasta $38 por litro

17 ag. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Los precios de los combustibles volverían a registrar un importante aumento esta semana en Chile, de acuerdo con las proyecciones realizadas previo al nuevo reajuste establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

El cambio en los valores comenzaría a regir desde este jueves 20 de agosto, fecha en que corresponde una nueva actualización de los precios de las bencinas, de acuerdo con el mecanismo que contempla modificaciones cada tres semanas.

Según las estimaciones conocidas hasta ahora, tanto las gasolinas como el diésel experimentarían alzas, con incrementos que podrían llegar hasta los $38 por litro.

¿Cuánto subirían las bencinas?

Emanoelle Santos, analista de mercados de la aplicación de inversiones XTB, anticipó en conversación con 24horas que la gasolina de 93 octanos registraría incrementos “de entre $32 y $37 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos subiría entre $32 y $38 por litro”.

Diésel también tendría un aumento

El escenario también sería negativo para quienes utilizan diésel: La proyección apunta a un incremento de entre $30 y $35 por litro, por lo que este combustible también experimentaría una nueva variación al alza durante esta semana.

Cabe señalar que se trata de proyecciones y que los valores definitivos serán determinados una vez realizado el cálculo correspondiente del MEPCO.

Precios internacionales mantienen presión sobre los combustibles

Santos, además, explicó que uno de los principales factores detrás de las alzas proyectadas corresponde al comportamiento de los precios internacionales de los combustibles.

“La presión continúa asociada principalmente al nivel de los precios internacionales de los combustibles, aunque la evolución reciente del peso chileno ayuda a moderar parcialmente el impacto”, explicó Santos.

De esta manera, aunque el comportamiento del peso chileno estaría ayudando a contener parte del incremento, los valores internacionales continúan ejerciendo presión sobre los precios que finalmente pagan los consumidores en Chile.

Si bien las estimaciones anticipan aumentos de hasta $38 por litro, todavía resta conocer el cálculo definitivo del MEPCO.

Según explicó Santos, el resultado final dependerá de las condiciones del mercado consideradas durante el cierre del periodo de referencia.

Por ello, los nuevos precios de las bencinas y el diésel que comenzarán a regir desde este jueves 20 de agosto podrían presentar diferencias respecto de las proyecciones conocidas hasta ahora.

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