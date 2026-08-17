"Totalmente agotada": El mensaje de Paula Pavic en medio del escándalo de Camilo Huerta

17 ag. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Paula Pavic parece haber llegado a su límite. En medio del escándalo que envuelve a Camilo Huerta, la ex de Marcelo "Chino" Ríos utilizó sus historias de Instagram para dejar un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Me declaro agotada mentalmente"

"Me declaro totalmente agotada mentalmente", escribió Pavic en la red social, junto a una fotografía que muestra los pies de su cama mientras ve en su televisor al fundador de un movimiento que ayuda al crecimiento personal y la espiritualidad.

"Hoy me tomo el día para nutrir mi mente con cosas positivas", agregó. Pero la frase que más sorprendió vino después: pidió a los "carroñeros de Instagram" que "se tomen el día también y me den un descanso, sólo por hoy".

Instagram Paula Pavic

El mensaje fue publicado horas antes de la llegada de Huerta a Chile desde Estados Unidos. El exrostro de Yingo arribó durante la madrugada de este lunes en un vuelo proveniente de Miami, en donde se encontraba viviendo junto a la empresaria.

Camilo fue detenido a su llegada a Chile

Las palabras de Pavic se dan en medio de una investigación policial que mantenía a Huerta con una orden de detención vigente. A su llegada al aeropuerto, funcionarios de la PDI le notificaron la medida y posteriormente quedó bajo custodia de Carabineros.

Huerta es investigado por presunta asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Frente a las cámaras, sin embargo, fue categórico: "Soy totalmente inocente, esto es un montaje".



Y mientras el caso avanza hacia su audiencia de formalización, la situación vuelve a poner bajo la lupa su pasado sentimental. Antes de Pavic, Huerta estuvo casado con Marité Matus, relación que terminó en medio de acusaciones de infidelidad.