Camilo Huerta regresó a Chile: Quedará detenido a la espera de su formalización

17 ag. 2026 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

El exrostro televisivo Camilo Huerta habría regresado a Chile durante la madrugada de este lunes, en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos, en medio de una investigación liderada por una unidad especializada de Carabineros.

Huerta arribó al Aeropuerto Internacional de Santiago, donde personal del OS7 de Carabineros se encuentra realizando el procedimiento correspondiente. En el lugar también se espera la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las diligencias asociadas a la orden de detención que pesa en su contra.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el abogado de Huerta le habría recomendado regresar al país, considerando que desde el viernes mantenía una orden de detención vigente.

Será trasladado a una unidad policial

Tras su llegada a Chile, se espera que se concrete el traslado de Camilo Huerta hasta una unidad policial, donde permanecerá detenido durante las próximas horas.

La diligencia está relacionada con una investigación por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas, y otros hechos que son indagados por la unidad especializada de Carabineros.

Formalización será este martes

Huerta permanecerá detenido a la espera de ser puesto a disposición de la justicia. Su formalización está programada para este martes, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes de la investigación y los delitos que se le imputan.

La audiencia permitirá además conocer las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía en su contra y los antecedentes reunidos durante la investigación.

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