"Roba todos mis videos": Dentista chileno denuncia a cuenta de clonar su contenido en redes con IA

17 ag. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven cirujano dentista chileno hizo una llamativa denuncia a través de redes sociales. Según relató, una cuenta estaría utilizando el contenido que publica para recrearlos mediante inteligencia artificial.

Se trata de Alejandro Martínez, quien se dedica a compartir sus conocimientos sobre odontología a través de Instagram y TikTok, en donde cuenta con 27 mil y 214 mil seguidores, respectivamente.

El profesional explicó su caso a través de Instagram y TikTok, en donde mostró el perfil que, según su acusación, estaría detrás de estas publicaciones.

"Roba todos mis videos"

“No sé cómo contar esta situación. Hay una cuenta que literalmente roba todos mis vídeos y los recrea con inteligencia artificial", comenzó afirmando Martínez.

Se trataría de un perfil identificado como supuesto "Dr. Benavides", que reúne más de 102 mil seguidores en TikTok y 422 mil en Instagram.

Para demostrar su denuncia, el odontólogo comparó uno de sus videos con una publicación de este perfil. El contenido abordaba consejos relacionados con el cuidado del aliento.

La similitud, según mostró, no se limitaría al tema. El supuesto clon aparece frente a una cámara repitiendo las mismas palabras y utilizando efectos similares a los de su publicación original.

"Qué terrible, boludo. Para que vean que no se puede confiar en los vídeos con inteligencia artificial", comentó el odontólogo después de exhibir el registro.

Pero no se quedó con un solo ejemplo. También mostró otra publicación vinculada a su contenido, esta vez sobre un "Top 5 pastas de dientes buenas y barata". En el material, se ve nuevamente una copia burda.