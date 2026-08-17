Revelan probable causa de muerte de Hayden Panettiere, actriz de 36 años recordada por su aparición en Malcolm in The Middle

17 ag. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

El reciente fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere generó conmoción en el mundo del espectáculo y en redes sociales por su repentina muerte a los 36 años.

La actriz, recordada por participar en la serie Malcolm in The Middle, y en películas como Sueños sobre hielo, Triunfos robados y Scream, fue encontrada por un amigo al interior de su vivienda en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Tras esto, se registró una llamada al 911 que da luces de que la intérprete se encontraba inconsciente y en un posible paro cardíaco.

Según información obtenida por TMZ, el llamado fue realizado a las 13:51 horas del domingo. Pese a que equipos de emergencia llegaron al domicilio e intentaron reanimarla, Panettiere falleció en el lugar.

El procedimiento de emergencia y la investigación

El audio obtenido por TMZ señala que los equipos fueron enviados para atender a una persona que habría sufrido una sobredosis. Sin embargo, la información disponible no permite establecer quién realizó el llamado, por lo que tampoco se puede confirmar si se trató de su entonces pareja, Brian Hickerson.

Una vez en el lugar, funcionarios de la policía y trabajadores de los servicios de emergencia intentaron reanimar a Panettiere con compresiones torácicas y un procedimiento conocido como "advanced cardiac life support", que incorpora medicamentos, tubos para facilitar la respiración y monitoreo del ritmo cardíaco.

Pese a los esfuerzos por reanimarla, los equipos de emergencia no lograron salvar a la actriz. Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas.

La policía señaló que, preliminarmente, no hay indicios de intervención de terceros y que las circunstancias de la muerte no parecen sospechosas. De todas maneras, el médico forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, realizará una autopsia este lunes para determinar con mayor precisión su causa de su muerte.

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