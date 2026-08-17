"Mi nuevo ángel": Fernando Godoy confirma triste fallecimiento a través de sus redes sociales

17 ag. 2026 - 13:49 hrs.

Durante la noche del pasado domingo, el conocido actor Fernando Godoy compartió a través de su cuenta de Instagram una dolorosa noticia.

Godoy publicó una fotografía de Gabriel “Coco” Achondo y le dedicó un extenso mensaje, donde destacó distintos aspectos de su personalidad, además de recordar los momentos que compartieron durante su amistad.

Se trata de su vecino y gran amigo, una relación que llevó al actor a rememorar las numerosas experiencias y momentos que compartieron juntos.

“No sabes cuánto te voy a extrañar… Me rompe el alma tu partida. Gracias por tu amistad y tu respeto de siempre. Tus consejos, tu talento con la guitarra, tu tranquila forma de ser, tu transparencia, tu lealtad, tan educado, tan responsable y dedicado a tu familia. Eres un ejemplo por siempre. Excelente vecino y amigo. Tantas carcajadas juntos”.

“Amigo mío, te despido por este medio para homenajearte y para que recibas mucho amor en tu nuevo viaje. Vuela alto hermano mío, te extrañaré por siempre. Nos volveremos a encontrar y seguiremos haciendo música. Te amo amigo. Gabriel ‘Coco’ Achondo, mi nuevo ángel. Esa música la hiciste tú… seco”.

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La publicación se llenó de comentarios de los usuarios y usuarias apoyando al actor en redes sociales. Incluso destacadas figuras del espectáculo, la música y la televisión le entregaron su apoyo a Godoy, entre ellas Luz Valdivieso, Myriam Hernández, Javiera Contador e Ingrid Cruz.

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