Mateucci acusa a Claudio Rojas de homofobia en Volverías con tu ex? 2: "Dijiste que odiabas a los gays"

15 jun. 2026 - 16:37 hrs.

El sexto capítulo de Volverías con tu ex? 2 traerá uno de los enfrentamientos más polémicos del reality de Mega. Durante el primer Cara a Cara del encierro, Luis Mateucci encarará al abogado Claudio Rojas por supuestos dichos homofóbicos que el argentino asegura haber escuchado dentro de la casa.

La Acusación de Mateucci

El argentino no se guardará nada frente a Rojas: "Vos acá adentro dijiste que odiabas a los gays y yo tengo un hermano gay, y si vos los odias es problema tuyo, pero yo los amo y a mi hermano más que a nadie en este mundo. Es la última vez que lo dices delante de mí", le dirá Mateucci al abogado en el cara a cara de Volverías con tu ex? 2.

Cuándo y Dónde Verlo

Este enfrentamiento se verá esta noche en el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, que se emite por Mega después de Reunión de Superados. Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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