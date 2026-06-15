Guarén y Nicolás Solabarrieta pelean en Volverías con tu ex? 2: "El hombre de mi vida jamás me haría esto"

15 jun. 2026 - 08:05 hrs.

El quinto capítulo de Volverías con tu ex? 2 tuvo uno de los momentos más reveladores entre las parejas del reality de Mega. Durante una dinámica de speed dating, Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta comenzaron a conectar, pero la conversación derivó rápidamente en una discusión que dejó en evidencia las heridas que aún no han cerrado.

Guarén admitió que pensó en casarse con Nico

Lo que comenzó como una conversación fluida entre ambos se fue cargando de tensión cuando empezaron a hablar de su historia. Guarén hizo una confesión que sorprendió: admitió que Nicolás fue el gran amor de su vida y que llegó a imaginar un futuro junto a él. "Pensé que nos podíamos casar", reconoció.

Sin embargo, fue tajante al explicar por qué eso cambió: "Después de todo lo que pasó, me dije que el hombre de mi vida jamás me haría esto. Me dejé de querer", declaró la participante de Volverías con tu ex? 2.

Nico responde y la conversación escala

Solabarrieta no se quedó atrás y planteó su propia lectura del quiebre: "Sentí que estaba dejando de priorizarme" y que hubo momentos que no fueron valorados, como su fiesta de cumpleaños. Guarén lo rebatió de inmediato: "Yo te lo agradecí todo el tiempo".

La dinámica se tensó aún más cuando Nico le preguntó por qué se bloqueaba cada vez que intentaban hablar de su relación. "Empezai a sacar cosas que pudimos hablar hace seis meses", respondió ella. La réplica de Solabarrieta cerró el intercambio con una acusación directa: "Tienes cero capacidad de autocrítica". Con esa frase, la conversación terminó en pelea y Nico dio por concluido el round con un comentario resignado: "Ganaste de nuevo".

Volverías con tu ex? 2 se emite de domingo a jueves por Mega. Los capítulos completos están disponibles en Mega.cl, en el canal de YouTube MEGA Oficial y en Mega GO, donde los suscriptores del plan Full pueden ver cada episodio con 24 horas de anticipación. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix en España.

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