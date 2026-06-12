Daniel Valenzuela es trasladado en ambulancia en Volverías con tu ex? 2: "¿Te vas conmigo, Yami?"

12 jun. 2026 - 10:01 hrs.

El cuarto capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2 cerró con una escena que nadie esperaba. Daniel Valenzuela comenzó a sentirse mal al interior del encierro, al punto de pedir una ambulancia. La preocupación se apoderó del grupo mientras el locutor era atendido. Al parecer, habría sufrido un problema estomacal.

Antes de ser trasladado, Daniel tuvo un momento que no pasó desapercibido: miró a Yamila Reyna y le dijo "¿te vas conmigo, Yami?". Ella respondió de inmediato: "Sí, por supuesto, no te voy a dejar solo". El capítulo terminó con ambos alejándose en la ambulancia, dejando a sus compañeros y al público sin saber qué pasó después.

Lo que ocurrió con Daniel Valenzuela se conocerá en el próximo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2, este domingo 14 de junio por Mega.

Los capítulos completos están disponibles gratis en Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial. Mega GO ofrece acceso con 24 horas de anticipación para suscriptores del plan Full, además de la señal Non Stop. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en ¿Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix España.

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