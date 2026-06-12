Nicole "Luli" Moreno sufre crisis en Volverías con tu ex? 2: "No quiero molestar tanto"

12 jun. 2026 - 08:01 hrs.

Nicole "Luli" Moreno protagonizó uno de los momentos más comentados del cuarto capítulo de Volverías con tu ex? 2. La fisicoculturista sufrió una crisis de angustia al recibir pescado frito en el encierro, una preparación incompatible con su dieta estricta de atleta de alto rendimiento.

La modelo rompió en llanto y fue consolada por Alexandra Dickerson, Hurubachi Pardo, Yamila Reyna, Valentina "Guarén" Torres, Sofía Latorre y Fernanda Brown. "No quiero molestar tanto", dijo entre lágrimas. "No puedo fallar en mi dieta y me mandan el pescado con aceite", agregó.

La situación no fue tomada con la misma seriedad por todos en el encierro: Raimundo "Rai" Cerda y Carlos "Kaos" Águila se rieron ante la escena. Por su parte, Luis Mateucci lanzó el sigueinte comentario: "Hay gente que no tiene para comer".

Finalmente, Luli terminó preparándose claras de huevo en el sartén con puré.

El reality de Mega se emite de domingo a jueves en la señal principal. Los capítulos completos están disponibles gratis en Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial. Mega GO ofrece acceso con 24 horas de anticipación para suscriptores del plan Full, además de la señal Non Stop. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en ¿Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix España.