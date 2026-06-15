Se reveló el secreto de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela en Volverías con tu ex? 2

15 jun. 2026 - 11:55 hrs.

Un sinfín de emociones se vivieron en el último capítulo de "Volverías con tu ex? 2", el reality de Mega que se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos del momento.

Uno de los momentos que más sorprendió a los seguidores ocurrió cuando dos de los rostros más llamativos de la casa revelaron la verdadera razón de su presencia en la competencia.

"Tomamos la decisión de no seguir en la competencia"

Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, quienes hasta ahora parecían ser una pareja más dentro del grupo de participantes, sorprendieron a sus compañeros con una llamativa confesión.

Tras abandonar la casa la noche anterior en una ambulancia, ambos regresaron y entregaron una noticia que nadie esperaba.

"Después de darle muchas vueltas, tomamos la decisión de no seguir en la competencia", señaló la argentina, generando desconcierto entre los participantes. Pero lo que parecía una despedida escondía un giro inesperado.

Fue entonces cuando Daniel Valenzuela aclaró que desde el inicio nunca ingresaron al programa como concursantes. Según explicó, ambos habían sido parte de una dinámica especial diseñada por la producción. "Desde el primer día nosotros nunca entramos como una pareja más a la competencia", afirmó.

El comunicador agregó que su misión era actuar como infiltrados dentro de la experiencia. "La idea era conocerlos, interactuar con ustedes y saber cómo realmente se siente ese reencuentro con un ex", agregó el comunicador.

Daniel y Yamila serán los nuevos activadores

La revelación dejó a varios de los integrantes de la casa completamente sorprendidos. Después de días compartiendo con ellos, muchos desconocían que Daniel y Yamila tenían un rol distinto al del resto de los concursantes.

Sin embargo, la gran bomba de la noche llegó segundos después. Fue Julio quien terminó despejando todas las dudas al anunciar que Daniel Valenzuela y Yamila Reyna no abandonarán el programa.

En realidad, la expoareja asumirá la función de activadores: serán los encargados de animar y monitorear todos los juegos y actividades de "Volverías con tu ex? 2".

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