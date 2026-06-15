"No te hagas el soltero": Rai y Mateucci casi se van a los combos en Volverías con tu ex? 2

15 jun. 2026 - 07:05 hrs.

El quinto capítulo de Volverías con tu ex? 2 dejó la escena más tensa del reality de Mega hasta ahora. Luis Mateucci y Raimundo "Rai" Cerda protagonizaron un duro enfrentamiento que casi terminó a golpes y que requirió la intervención de sus compañeros y de la producción del programa.

Cómo empezó Todo

El conflicto se desató cuando Mateucci comenzó a molestar a Rai con Sofía Latorre, su expareja en el encierro, asegurando que feliz tendría algo con ella.

La provocación fue subiendo de tono hasta que el argentino le lanzó una frase que encendió la mecha: "No te hagas el soltero", dejando entrever que Cerda se habría separado de Faloon Larraguibel específicamente para integrarse al reality.

Rai Se Paró y Encaró a Mateucci

La provocación surtió efecto. Rai Cerda se levantó y fue directo a encarar a Mateucci, quien lejos de bajar el perfil, se burló de él con frases como "dale torito" y "testosterona", alimentando aún más la tensión. El ambiente se tornó tan explosivo que sus compañeros debieron intervenir de inmediato, junto a la producción de Volverías con tu ex? 2, para evitar que el cruce pasara a mayores.

Volverías con tu ex? 2 se emite de domingo a jueves por Mega. Los capítulos completos están disponibles en Mega.cl, en el canal de YouTube MEGA Oficial y en Mega GO, donde además los suscriptores del plan Full pueden ver cada episodio con 24 horas de anticipación. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix en España.

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