Bono Logro Escolar: ¿Cuándo se paga este 2026?

01 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las principales ayudas económicas que pueden recibir los estudiantes de educación básica y media es el Bono Logro Escolar, beneficio que el Estado entrega todos los años a los alumnos con mejor rendimiento de su promoción.

Este aporte premia a los estudiantes que estén dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su generación, con un bono que va desde los 51 mil pesos hasta los 85 mil.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026?

En 2025, el pago del Bono Logro Escolar se realizó en septiembre, lo que ha sido la tónica en años anteriores. Para este 2026 aún no se ha anunciado la fecha exacta del pago, pero se estima que también será durante el mes de septiembre.

Para conocer la fecha exacta del pago y si el estudiante fue beneficiado con el bono, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó un sitio web en el que se podrá consultar por el beneficio. Solamente debe ingresar al siguiente enlace (clic aquí) y digitar los datos del alumno o alumna, como el RUT y la fecha de nacimiento, o también puede consultar con su Clave Única.

¿Quiénes podrán recibir el Bono Logro Escolar 2026?

Además del rendimiento académico, podrán recibir el Bono Logro Escolar los estudiantes que cumplan las siguientes condiciones:

Ser parte del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Haber cursado entre 5.º básico y 4.º medio durante el año anterior.

Tener hasta 24 años.

Asistir a colegios o liceos reconocidos por el Mineduc.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que pertenezcan al primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

Por otro lado, los alumnos que pertenezcan al segundo 15% con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

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