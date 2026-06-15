Contraloría detecta que 322 municipios renovaron 146 mil permisos de circulación ilegales: incluso a funcionarios y familiares

15 jun. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

Contraloría detecta que alcaldes renovaron permisos de circulación ilegales a funcionarios y familiares de su propio municipio: además se entregaron 146 mil permisos irregulares en todo el país

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 de la Contraloría identificó a 322 municipalidades que renovaron permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas vigentes, vulnerando expresamente la normativa legal. El análisis abarcó el período 2022-2025 y revisó los registros de 345 municipios a lo largo del país.

Lo más grave

El informe identifica una categoría de especial gravedad: permisos de circulación renovados con eventuales conflictos de interés. En este apartado, la Contraloría detectó dos tipos de casos:

• 125 municipalidades renovaron los permisos de circulación a 1.172 funcionarios de la misma municipalidad que mantenían multas de tránsito vigentes.

• 187 municipalidades renovaron los permisos de circulación a 7.378 familiares de funcionarios de la misma municipalidad que mantenían multas de tránsito vigentes.

La lista de estos casos fue remitida al Ministerio Público.

Lo que se fiscalizó

La ley es simple: si tienes multas de tránsito sin pagar, no puedes renovar el permiso de circulación de tu auto.

Esas deudas quedan registradas en un sistema y funcionan como un bloqueo mientras no las saldes. Lo mismo ocurre si estás en el registro de infractores del Transantiago por no pagar el pasaje: en ese caso, el Estado tiene expresamente prohibido entregarte documentos como el permiso de circulación.

La norma, en otras palabras, es que primero se paga y después se tramita.

Ambas disposiciones fueron transgredidas por los municipios identificados en el informe del ente fiscalizador.

El trabajo que hizo Contraloría

Para elaborar el CIC N° 23, la Contraloría realizó un cruce de datos entre las patentes de vehículos motorizados, el período del permiso de circulación y la comuna en que fue renovado. Ese universo fue contrastado con el Registro de Multas del Tránsito no pagadas del Registro Civil —excluyendo multas por evasión de uso de TAG— para identificar los vehículos que mantenían deudas por multas impagas al momento del pago del permiso.

El mismo proceso se aplicó respecto del Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago, administrado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Las tres bases de datos utilizadas fueron: los permisos de circulación de la Subdere, el Registro Nacional de Multas Vigentes de Vehículos del Registro Civil, y el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago del MTT.

Autos con multas activas

El informe detectó que 146.469 vehículos renovaron su permiso de circulación vulnerando la norma, pues tenían multas vigentes al mes de noviembre del año inmediatamente anterior al año del trámite. Esos vehículos fueron habilitados por 322 de las 345 municipalidades analizadas, equivalente al 93% del total.

Los vehículos involucrados tenían entre 1 y 240 multas vigentes al momento de la renovación. El informe desglosa la reincidencia de la siguiente manera:

• 120.109 vehículos renovaron su permiso con multas de tránsito en 1 de los 4 años revisados.

• 18.768 vehículos lo hicieron en 2 de los 4 años revisados.

• 5.933 vehículos renovaron con multas en 3 de los 4 años analizados.

• 240 vehículos renovaron su permiso con multas de tránsito en la totalidad de los 4 años del período.

Además, el informe señala que 5 municipalidades renovaron permisos a vehículos que acumulaban sobre 100 multas de tránsito.

Un vehículo con 240 multas

El documento de la Contraloría entrega un ranking de las municipalidades que renovaron más permisos de circulación irregulares durante el período 2022-2025:

Top 5:

1. Santiago — 7.356 permisos

2. Estación Central — 6.924 permisos

3. Providencia — 5.727 permisos

4. Maipú — 5.124 permisos

5. Ñuñoa — 3.920 permisos

Posiciones 6 a 10:

1. Colina — 3.648 permisos

2. Quinta Normal — 3.581 permisos

3. La Florida — 3.416 permisos

4. San Joaquín — 3.235 permisos

5. Quilicura — 3.144 permisos

Los mayores casos individuales —vehículos con la mayor cantidad de multas vigentes al renovar— son:

• Quilicura: vehículo con 240 multas de tránsito

• Santiago: vehículo con 149 multas de tránsito

• Estación Central: vehículo con 127 multas de tránsito

• Las Condes: vehículo con 124 multas de tránsito

• Concepción: vehículo con 109 multas de tránsito

Infractores del Transantiago

En el apartado referido al Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago, el CIC N° 23 señala que 62 municipalidades renovaron 497 permisos de circulación a personas infractoras registradas en ese sistema, contraviniendo el artículo 22 quáter de la Ley N° 21.083.

El ranking en esta categoría es encabezado por:

1. Santiago — 57 permisos

2. Maipú — 49 permisos

3. Renca — 31 permisos

4. La Florida — 22 permisos

5. La Pintana — 22 permisos

6. Independencia — 21 permisos

7. Cerro Navia — 19 permisos

8. El Bosque — 17 permisos

9. Quinta Normal — 16 permisos

10. Lo Barnechea — 16 permisos

Las acciones derivadas

El CIC N° 23 establece las consecuencias para los municipios infractores. Según el documento, las municipalidades que vulneraron la normativa en la renovación de permisos de circulación deberán iniciar un sumario administrativo e informar su inicio a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la Contraloría General, en un plazo de 5 días hábiles.

Adicionalmente, el organismo fiscalizador indica que los casos que podrían revestir carácter de delito serán remitidos al Ministerio Público.