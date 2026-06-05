Contraloría pide explicaciones al SII por resolución que abrió la puerta al pago de IVA de casas de apuestas online

05 jun. 2026 - 17:48 hrs.

La Contraloría General de la República ofició este viernes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que entregue un informe detallado, en un plazo de 10 días hábiles, luego de una ofensiva de parlamentarios oficialistas que cuestionaron la reciente resolución del organismo tributario que habilitó un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan declarar y pagar IVA en Chile. El documento fue obtenido por Mega Investiga.

La controversia surgió tras la dictación de la Resolución Exenta N°69 del SII, emitida el pasado 2 de junio, mediante la cual el organismo estableció un mecanismo de inscripción tributaria para contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten “servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y actividades análogas por plataformas digitales”.

La medida abrió un fuerte flanco político. Parlamentarios acusaron que el SII estaría validando indirectamente una actividad que actualmente no cuenta con regulación legal en Chile y cuya legalidad ha sido cuestionada incluso por fallos de la Corte Suprema.

En el oficio firmado por el jefe de la División Jurídica de Contraloría, Cristian Patricio Oliver Gómez, el organismo señala que la gestión responde a presentaciones realizadas por los senadores Esteban Velásquez, Gastón Saavedra, Diego Ibáñez y Ricardo Celis, además de los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Boris Barrera y Jaime Mulet.

“Se requiere al Servicio de Impuestos Internos que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N°10.336, informe a este organismo fiscalizador al tenor de lo allí expuesto”, sostiene el documento.

La Contraloría también instruyó que el SII deberá abordar “todos los aspectos planteados en las presentaciones” parlamentarias y explicar “las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad de que se trata”.

En el texto al que accedió Mega Investiga, el ente contralor además exige que el informe sea elaborado “con la intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad pública” y acompañado de “todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente las presentaciones”.

Las críticas apuntan a que el SII habría ido más allá de sus atribuciones administrativas al establecer un régimen tributario para plataformas de apuestas online que hoy operan en una zona gris legal. De hecho, algunos parlamentarios han sostenido que la resolución podría interpretarse como una “legalización por debajo” de una actividad actualmente considerada ilícita en el país.

El diputado Jaime Araya, uno de los impulsores de las acciones ante Contraloría, aseguró que “es absurdo cobrar impuestos por una actividad ilícita” y acusó que el SII estaría “legalizando, mediante una resolución, una actividad que es completamente ilegal”.

El oficio fue despachado este 5 de junio y distribuido tanto al Senado como a los parlamentarios que impulsaron las presentaciones ante el organismo fiscalizador.

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