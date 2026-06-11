Contratación de censistas con antecedentes penales: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

11 jun. 2026 - 01:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se refirió al informe de Contraloría que reveló la contratación de 16 personas con antecedentes penales para cumplir funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.

De acuerdo al ente fiscalizador, el INE contrató a personas que estaban legalmente inhabilitadas para trabajar, por delitos como estafa, robo, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas

INE confirmó sumario administrativo

A través de una declaración pública, el organismo detalló que el 10 de marzo recibieron el informe de Contraloría, "respecto de la auditoría realizada a los procesos asociados al Censo de Población y Vivienda 2024, proceso que se inició el 13 de diciembre de 2024".

"El Instituto analizó en detalle las observaciones contenidas en dicho informe y, además de adoptar las medidas correctivas, (...) presentó (...) una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos", indicaron.

Asimismo, se adoptó "la instrucción inmediata de un sumario administrativo –con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado), además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación".

"En el mismo proceso sumarial se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)", añadieron en el comunicado.

Finalmente, se ha efectuado "un control permanente en relación con las medidas adoptadas, además de su reporte a Contraloría, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento permanente y continuo de sus procesos, la transparencia en su gestión y el uso responsable de los recursos públicos".