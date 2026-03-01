Tensiones por cable submarino: 52% de encuestados por Cadem considera que Chile debe privilegiar relación comercial con China

01 mar. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 1 de marzo estuvo enfocada, en parte, en las tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, abordando también la relación comercial que deberíamos tener con el país norteamericano y China.

Tensiones diplomáticas por el cable submarino chino

De modo introductorio, un 86% de los encuestados declararon conocer acerca de las tensiones con Washington debido al cable submarino entre Chile y China, mismo porcentaje que dijo conocer las sanciones en contra del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz (IND), y otros dos funcionarios del Gobierno.

Frente a esto, un 56% consideró que la revocación de visas es una medida "exagerada" y un 33% indicó que era "proporcional al riesgo de llevar a cabo el proyecto".

Además, un 46% de los consultados sostuvo que se debería "avanzar con el proyecto", frente a un 24% que se inclinó por "postergar el proyecto" y un 17% que señaló que se debería "cancelar el proyecto".

Economía de Chile ante China y Estados Unidos

Frente a este panorama, Cadem preguntó por el tipo de economía que debería tener Chile, con un 71% afirmando que esta debería ser una "economía libre y abierta al mundo", frente al 20% que considera que el país debería tener una "economía más proteccionista y con restricciones".

En cuanto a las relaciones comerciales que debería privilegiar el país, el apoyo se distribuyó de la siguiente forma: China (52%), la Unión Europea (52%), Estados Unidos (45%), Canadá (44%), India y Sudeste Asiático (38%), América Latina (38%) y No debería priorizar ningún país o bloque (10%).

En el escenario hipotético de tener que privilegiar un solo socio estratégico, China y Estados Unidos quedan empatados con un 43% de las preferencias, con tan solo un 14% que no sabe qué contestar o no respondió.

Finalmente, ante la posibilidad de que Chile se mantenga neutral frente a las tensiones entre China y Estados Unidos, un 71% afirmó que el país "puede mantenerse neutral", frente al 22% que indicó que "no puede mantenerse neutral, debe privilegiar a uno".

