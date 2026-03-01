"Es un país grande": Trump afirma que las operaciones militares en Irán podrían extenderse por hasta cuatro semanas

01 mar. 2026 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy domingo que prevé operaciones militares durante las próximas cuatro semanas contra Irán, después de que ataques llevados a cabo junto al ejército israelí hayan diezmado la capacidad de defensa de la república islámica.

"Calculamos que serán unas cuatro semanas" de ataques, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. "Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos", añadió.

Alemania, Francia y Reino Unido se declaran dispuestos a tomar "acciones defensivas" contra Irán

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon "consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones", afirmaron los países en un comunicado conjunto.

