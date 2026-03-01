Donald Trump afirma que nueve barcos de la marina iraní fueron "destruidos y hundidos"

01 mar. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump dijo este domingo que ataques militares estadounidenses hundieron nueve embarcaciones navales iraníes y destruyeron parcialmente el cuartel general de la Marina de esa nación.

"Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!".

El portaaviones USS Abraham Lincoln no fue impactado por misiles iraníes

El Pentágono negó el domingo que misiles balísticos de Irán hayan impactado al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo, desmintiendo así las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron", señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

"El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní", agregó.

