Fuerte temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

01 mar. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:03 horas, un fuerte temblor de magnitud 5.5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 47 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 105 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

