Temblor se percibe en la zona central del país: Esta fue la magnitud del sismo

28 feb. 2026 - 22:46 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, a las 22:37 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 28 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

