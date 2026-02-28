Subsecretaría de Redes Asistenciales confirma nuevo fallecido tras explosión de camión de gas en Renca

28 feb. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó una nueva persona fallecida como consecuencia de la explosión de un camión de gas en la comuna de Renca, Región Metropolitana, ocurrida el pasado jueves 19 de febrero. Con esto, ya son 13 las víctimas fatales de la tragedia.

Confirman nuevo fallecido por explosión de camión de gas

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS", informó la repartición pública a través de un comunicado.

"En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida", se añadió.

Ocho personas siguen hospitalizadas

La subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud (Minsal) informó también que aún se mantienen ocho personas hospitalizadas a consecuencia de este accidente.

"4 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que el resto de los pacientes se encuentran en cuidados intermedios", señala el comunicado.

Los pacientes que están siguiendo tratamientos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

3 pacientes en la Mutual de Seguridad.

en la Mutual de Seguridad. 3 pacientes en el Hospital del Trabajador (ACHS).

en el Hospital del Trabajador (ACHS). 2 pacientes en la Clínica Indisa.

