Chilena en Dubái tras represalias de Irán por bombardeos de Israel y Estados Unidos: "Querían atacar algo militar aéreo"

28 feb. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, país que, como represalia, atacó a naciones vecinas donde hay bases militares de la potencia americana.

Uno de esos estados fue Emiratos Árabes Unidos, donde vive la chilena Ignacia Godoy (Dubái). En conversación con Meganoticias Actualiza, ella contó cómo ha vivido el complejo momento.

“Ruidos de petardos”

“Todo empezó cuando volvía de varios quehaceres. Escuché como petardos, ese sonido, y no le presté mucha atención, hasta que me hablaron de Chile... Me preguntaban si estaba a salvo”, dijo para comenzar.

Agregó que “este país es muy seguro y cuando vi por la ventana lo que estaba pasando... Ya pasadas unas horas, escuché 2 ó 3 ruidos de petardos, pero más fuertes”.

Ignacia le contó a Luis Ugalde que “no sabía qué hacer, más encima vivo sola... Nunca había vivido algo así... Donde vivo se llama Marina; yo estoy lejos de Irán, pero nunca antes nos tocó nada”.

Para cerrar, expresó que “por lo que traté de investigar, es que atacaron Abu Dabi, la capital, porque hay algo de fuerza aérea de EEUU... Por lo que sé, querían atacar algo militar aéreo”.