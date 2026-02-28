Presenta peligro de propagación a viviendas: Bomberos trabaja en incendio que afecta a La Reina
¿Qué pasó?
Un incendio forestal se encuentra en desarrollo en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, detalló Bomberos a través de redes sociales.
¿Qué informó Bomberos?
Según informó el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, se han despachado a 6 compañías de la institución a la zona afectada.
Bomberos también recalcó que "se trata de fuego en pastizales con peligro de propagación de viviendas".
Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro, por lo que será la investigación correspondiente la que permita esclarecer el hecho.
