Presenta peligro de propagación a viviendas: Bomberos trabaja en incendio que afecta a La Reina

28 feb. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio forestal se encuentra en desarrollo en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, detalló Bomberos a través de redes sociales.

¿Qué informó Bomberos?

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, se han despachado a 6 compañías de la institución a la zona afectada.

Bomberos también recalcó que "se trata de fuego en pastizales con peligro de propagación de viviendas".

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro, por lo que será la investigación correspondiente la que permita esclarecer el hecho.

Todo sobre Incendio