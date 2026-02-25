Incendio afectó a tres viviendas y un vertedero en el sector alto de Viña del Mar

25 feb. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural y forestal afectó la tarde de este miércoles a tres viviendas y un vertedero, ubicados en la zona alta de la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

De acuerdo a Carabineros, el fuego se concentró en el sector de Reñaca Alto, cerca de avenida Alemania con la Ruta F 528, detrás del Viña Outlet Park.

Debido a la gravedad de la emergencia, Bomberos declaró tercera alarma de incendio. En el lugar trabajaron cerca de 20 carros, con apoyo de equipos de Valparaíso y Quilpué.

Incendio pasó de estructural a forestal y no hubo lesionados

El comandante Héctor Cáceres Villanueva, del Cuerpo de Bomberos Viña del Mar-Concón, explicó que el incendio pasó de estructural a forestal.

"Desafortunadamente se quemaron tres viviendas. Por la dificultad del lugar, tuvimos que despachar varios carros. Pasó después a un incendio forestal, que además se propagó a un vertedero", agregó.

Cáceres indicó que el siniestro actualmente está contenido, y no se reportaron personas lesionadas, ni civiles ni de Bomberos.

"Estuvo trabajando la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, con 17 máquinas, más Bomberos de Valparaíso y de Quilpué", complementó el comandante.

Videos del incendio

El siniestro ha dejado largas columnas de humo que se han podido ver desde distintos puntos de la ciudad. A continuación te mostramos algunos registros: