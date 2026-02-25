Fran Maira queda con arraigo nacional y firma mensual tras chocar a un motorista en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó la cantante y exchica reality Fran Maira, tras protagonizar un violento accidente de tránsito la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea.

Por motivos que todavía se investigan, Maira chocó su camioneta con un motorista en el sector de La Dehesa. El conductor resultó con lesiones de gravedad producto del impacto, y permanece internado en un centro asistencial.

El tribunal decidió formalizar a la artista por cuasidelito de lesiones graves y dictaminó un plazo de 90 días para la investigación.

Víctima se encuentra en estado grave

La víctima, un hombre de nacionalidad colombiana con situación migratoria irregular en el país, fue trasladado de urgencia a la Clínica Universidad de los Andes. Desde el recinto médico comunicaron que se encuentra en la Unidad de Paciente Crítico en estado grave.

Luego del accidente, la cantante fue detenida y sometida a un alcotest, el que dio negativo. A su vez la policía uniformada acreditó que tenía su documentación personal y vehicular al día.

Por ahora, la Fiscalía busca determinar si Maira cometió infracciones de tránsito que explicarían lo sucedido, ya que una de las hipotesis que se manejan es que habría virado sin luz verde en la intersección de avenida La Dehesa con calle Robles.

El abogado defensor, Esteban Olivares Escobar, comentó que la cantante está emociolamente "golpeada, como cualquier otra persona que tiene un accidente de tránsito de esta envergadura", y afirmó que la familia tiene "interés de buena fe de poder ver algún tipo de reparación con respecto a este tema".