"El ministro no anda nada solo": El particular apoyo de Boric a Juan Carlos Muñoz tras sanción de EEUU

25 feb. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la puesta en marcha de los nuevos buscarriles para el Tren Ramal Talca-Constitución en Colín, comuna de Maule, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En la ceremonia, el Mandatario aprovechó de entregar su respaldo a Muñoz tras la sanción impuesta por Estados Unidos.

Cabe recordar que hace algunos días, la administración de Donald Trump decidió revocar la visa de tres funcionarios de Gobierno, entre ellos el ministro, acusando que se estaba poniendo en riesgo la "seguridad regional", debido a un proyecto de cable submarino entre Chile y China.

"El ministro no anda nada solo"

"Quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino, como pueden ver ustedes, a lo largo de todo Chile", agregó el jefe de Estado.

"Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros, nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto", añadió.

Boric continuó señalando que trabajarán "con la certeza de que lo hemos hecho para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes del pueblo de Chile", aunque sin mencionar el polémico proyecto del cable submarino entre Chile y China.