Detenido se fuga durante audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Colina

25 feb. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un detenido se fugó pasado el mediodía de este miércoles mientras enfrentaba una audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Garantía de Colina, Región Metropolitana.

Un segundo detenido también intentó fugarse

De acuerdo a información preliminar, el hecho se produjo a eso de las 12:15 horas y fue protagonizado por un imputado de 19 años, quien estaba siendo acusado por el delito de robo con intimidación.

Según se muestra en un video desde el interior de la audiencia, el aprehendido aprovechó un descuido del personal de Gendarmería para salir corriendo por la puerta.

Sin embargo, no lo hizo solo, ya que en las imágenes también se ve que otro detenido, por el mismo delito, intentó huir, pero fue recapturado segundos después.

Desde Gendarmería indicaron que el incidente de seguridad se produjo en el momento en que ambos jóvenes iban a ser trasladados hacia el sector de calabozos.

Se realizan diligencias para dar con su paradero

Los dos detenidos, de nacionalidad chilena, habían sido capturados previo a la formalización por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur de la PDI.

El caso ya se encuentra en manos de las autoridades. Tras la fuga, de inmediato se hizo la denuncia a Carabineros para que se realicen diligencias que permitan dar con su paradero.