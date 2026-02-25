"Me toca la fibra... me mata": Eugenia Lemos se emociona hasta las lágrimas con rutina de Esteban Düch en Viña

25 feb. 2026 - 16:00 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 no solo estuvo marcada por las risas en la Quinta Vergara. También dejó momentos de profunda emoción entre quienes siguieron la presentación del comediante venezolano Esteban Düch.

En el programa Con Gusto a Viña, Eugenia Lemos recordó la rutina del humorista y explicó por qué el show la conmovió hasta las lágrimas.

“Yo lloré y me reí, porque hay muchos migrantes en Chile... Me recordó todo lo que fue mi paso, tengo una hija chilena. Y alrededor mío había chilenos a los que también les cayeron lágrimas en algún momento”, rememoró con emoción.

“Había una deuda”

Durante la conversación, Lemos sostuvo que, más allá de las evaluaciones artísticas, el contenido de la rutina abordó un tema pendiente.

“Para muchos no fue el mejor comediante, pero había una deuda de poder hablar de este tema desde otra mirada. Había una deuda de poder hablar de la migración, que es algo que socioculturalmente estamos viviendo, de hacerlo más liviano, de reírnos, que también otras personas puedan empatizar”, afirmó.

La panelista explicó que el relato del humorista conectó con experiencias concretas que viven quienes dejan su país en busca de oportunidades.

“Me toca la fibra del migrante, me mata. Él se ríe de esto, pero es una realidad muy cruda”, agregó, detallando que el migrante venezolano debe enfrentar dificultades como “validar el RUT, de querer una cuenta bancaria y no poder sacarla, y nos reímos, él la distiende, pero son realidades crudas”.

En ese contexto, planteó que la rutina puede generar identificación más allá de Chile.

“Te prometo que a un chileno que vive en Estados Unidos, que a un chileno que vive en Europa, esta rutina se le cae en lágrimas, porque el migrante se va de su país, no porque se le antoja, va en busca de oportunidades”, concluyó.