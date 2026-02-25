"El transformismo tiene mucho talento": Asskha Sumathra y los desafíos como primer transformista en pisar la Quinta Vergara

25 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Este martes, una noche histórica se vivió en el Festival de Viña del Mar, luego que Nmixx se transformara en el primer grupo de K-pop en presentarse en el escenario más importante del país.

Sin embargo, en esta cuarta jornada también se hará historia en la Quinta Vergara, pues Asskha Sumathra se convertirá en la primera humorista transformista en pisar el anfiteatro viñamarino.

En ese sentido, la comediante no solo tendrá que luchar por dejar prejuicios detrás a base de su trabajo, sino que también estar a la altura de lo realizado por sus predecesores, quienes se han llevado todos los premios por parte del público.

Al respecto, Asskha Sumathra conversó con la prensa sobre lo que serán sus principales desafíos a la hora de verse las caras con el "Monstruo".

Aseguró no estar nerviosa. "Cuando la vida te entrega una oportunidad tan linda, cómo la vas a desperdiciar en nervios", dijo en primera instancia.

"Yo por mucho que sea buena pa'l humor y buena pa' lesear y todo... todo tiene un rigor y todo tiene una responsabilidad para dar lo mejor de mí porque es abrir una ventana para que la corriente venga y muestre todo el talento. El transformismo tiene mucho talento, es inagotable, imparable", añadió.

Respecto a su rutina, precisó que va a "ser transversal (...) yo voy a jugar con lo que ya he jugado toda la vida. No voy a molestar solo mi comunidad"

