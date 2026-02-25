Chapu confirma romance con Vesta Lugg: "Nos estamos conociendo, es todo muy bonito"

25 feb. 2026 - 13:07 hrs.

Tras varios rumores en las últimas semanas, Francisco Puelles, mejor conocido como Chapu, confirmó el inicio de su relación con la cantante Vesta Lugg, a quienes se les vio muy acaramelados en la tercera noche del Festival de Viña del Mar.

En conversación en 'Con Gusto a Viña', el actor de Mega aprovechó de contar lo que han sido sus últimos meses tras regresar al canal, aunque también abrió su corazón y confirmó el romance.

"Nos estamos conociendo"

Ante la consulta directa de José Antonio Neme respecto a la relación, Chapu fue sincero y reveló "Sí, es verdad", lo que desató la emoción del panel.

"Estoy en un momento lindo en lo laboral y ahora también en esta área (el amor). Estamos super tranquilos, nos estamos conociendo, es todo muy bonito", comentó el ex Calle 7.

Chapu reveló que vienen de dos realidades distintas, pero "en este mundo (de la TV) todos nos conocemos entre todos hace años. Al final nos vamos topando".

Las románticas palabras de Chapu

En conversación con Las Últimas Noticias, el también artista circense agregó que en realidad se conocen hace 12 años, "y bueno, mira dónde la vida nos tiene", reflexionó.

"Me conquistaron sus ojos, su música, sus perritos. Es una mujer linda de corazón, trabajadora al máximo, admirable. Yo la respeto mucho", añadió.

Todo sobre Famosos chilenos