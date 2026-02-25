"Es tan bonita": La reacción de una de las integrantes de Nmixx al ver imagen de alcaldesa Ripamonti con un lightstick
- Por Lucas Figueroa
Histórica. De esa manera se podría definir lo que fue el paso de Nmixx por la Quinta Vergara, siendo la primera vez que una banda de K-pop se presentaba en el escenario más importante de nuestro país, lo que reafirma el compromiso del Festival de Viña de estar siempre a la vanguardia en el tema musical.
Fue tanto el éxito del grupo coreano que, a pesar de realizar su show a altas horas de la madrugada, el anfiteatro seguía lleno para poder presenciar una presentación inédita.
Incluso, ni las autoridades quedaron indiferentes respecto al arribo de Nmixx al Festival. En ese sentido, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, apareció en la transmisión oficial sosteniendo el lightstick oficial de Nmixx.Ir a la siguiente nota
La imagen se viralizó rápidamente, no tardando en llegar a ojos de seguidores del K-pop.
La reacción de Nmixx
La escena llegó hasta las propias integrantes de Nmixx, y fue Lily quien reaccionó públicamente al gesto de la jefa comunal, mostrando su emoción al ver que sostenía el denominado MIXXSTICK.
"Dios mío, la alcaldesa trajo un MIXXSTICK ¡Estoy tan, tan conmovida! Es tan bonita…", expresó Lily, una de las integrantes del grupo.
Lily about the Mayor of Viña del Mar holding NMIXX’s lightstick:— nmixx pics (@nmixxpics_) February 25, 2026
“Omggg the mayor brought a MIXXSTICK ㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠ I’m so, so touched!!!!! She’s so pretty…” https://t.co/fcKUTz9Ay4 pic.twitter.com/dDdLchEhHS
