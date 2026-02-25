"Ellas no necesitan Viña, es Viña la que las necesita a ellas": Mauricio Jürgensen elogia el show de Nmixx en Viña 2026

25 feb. 2026 - 11:01 hrs.

La presentación de NMIXX en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 marcó un hito en la historia del certamen. El sexteto surcoreano se convirtió en el primer grupo de K-pop en subir al escenario de la Quinta Vergara, con un espectáculo que se extendió hasta altas horas de la madrugada y que contó con una activa participación del público.

El show combinó despliegue musical, coreografías sincronizadas y momentos de interacción en español, lo que reforzó la conexión con sus seguidores. La audiencia se mantuvo en el recinto durante toda la presentación, acompañando a la agrupación con sus lightsticks y participando de cada canción.

El análisis de Mauricio Jürgensen

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el espectáculo en Meganoticias. “Me gusta mucho el fenómeno del K-Pop. No se vació la galería, ni tuvieron que bajar gente de la galería a la platea para que no se viera tan fea la toma televisiva. Ellas se quedaron con un público que las fue a esperar, y es muy interesante que, si bien ellas no tienen hits radiales, lo que tienen es un fandom muy organizado”, afirmó.

El comunicador también abordó el impacto del grupo en el escenario viñamarino y su proyección internacional. “En rigor, ellas no necesitan Viña, es Viña la que las necesita a ellas, para validar la idea de que somos el festival latino más importante del mundo, pero también estamos con el radar puesto en estos fenómenos nuevos, de estas comunidades globales”, sostuvo.

Puesta en escena y conexión con el público

Sobre la puesta en escena, agregó: “Demostró todo el oficio de la multitud con una espera de la cultura asiática, o sea, coreografías milimétricas, visuales de alto estándar y una conexión con el público que es muy notable con lightstick, estos palitos de luz que funcionan en la misma lógica de las pulseras de Coldplay. Entonces, tú construyes como público el show con ellas y esa sensación de horizontalidad es algo muy notable”.

Finalmente, destacó los gestos que evidenciaron la importancia del escenario para la agrupación. “Daban cuenta de la conciencia que para ellas significaba estar en Viña del Mar. Tuvieron un respeto muy notable, es decir, hablaron en español y subieron al escenario a Kidd Voodoo”.

La actuación de NMIXX no solo consolidó la presencia del K-pop en el festival, sino que también abrió una nueva etapa en la programación del certamen, incorporando fenómenos musicales globales que movilizan comunidades organizadas y activas en distintos países.

