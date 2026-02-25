"Mi corazón está latiendo rápido": La tierna reacción del pequeño hijo de Esteban Düch tras el éxito de su padre

25 feb. 2026 - 11:45 hrs.

La tercera jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar estuvo marcada por un alto peak de sintonía con la presentación de Jesse & Joy y también con la rutina del humorista venezolano Esteban Düch.

El oriundo de Maracaibo subió al escenario de la Quinta Vergara con un espectáculo centrado en su experiencia como migrante en Chile, logrando la conexión con el público y cerrando su participación con la obtención de la Gaviota de Oro.

El orgullo desde la platea

Entre los asistentes se encontraba su expareja y madre de su hijo, quien siguió atentamente cada momento del show. “Todos muy felices, impresionados de esta situación que llegó de repente y es demasiado increíble, yo tenía mucha confianza y mucha sensación de que podía salir bien”, expresó.

La emoción también se reflejaba en su hijo, Matías, de 8 años, que observaba a su padre desde el público mientras el comediante era premiado por el “Monstruo”.

La reacción de su hijo

El niño no ocultó lo que sentía tras la premiación. “Me da mucha emoción que mi papá haya ganado la Gaviota de Oro, nunca pensé que podía suceder esto. Mi corazón está latiendo rápido”, comentó.

La escena se produjo minutos después de que Esteban Düch cerrara su rutina en la Quinta Vergara, en una jornada que combinó música y humor ante un recinto que se mantuvo atento hasta el final.

La presencia de su familia en el público acompañó uno de los momentos más relevantes de su carrera, en una noche que quedó marcada por la alta sintonía y la respuesta del público en el festival viñamarino.

