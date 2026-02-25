Esteban Düch revela mensaje de George Harris tras su éxito en Viña

25 feb. 2026 - 13:00 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña del Mar dejó a Esteban Düch como uno de los protagonistas, luego de conquistar al público de la Quinta Vergara con una rutina marcada por sus experiencias viviendo hace 10 años en Chile.

El humorista venezolano logró llevarse Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, en una presentación donde incluso hizo referencias a lo ocurrido el año pasado con su colega y compatriota George Harris.

A diferencia de lo que ocurrió entonces con Harris, Düch consiguió conectar con el llamado “Monstruo” y cerrar su show con ambos galardones.

El mensaje tras la presentación

Durante la mañana de este miércoles, y con la prensa apostada en su hotel, el comediante reveló que recibió un mensaje de su compatriota tras su exitoso paso por el certamen.

“Sí. Tengo un mensajito de George con las felicitaciones y deseándome mucho éxito”, contó.

Luego agregó: “Así que, como siempre lo he dicho, es un gran comediante, es una persona que es admirable y lo admiro por lo que logró en Venezuela, lo que ha logrado con el público venezolano, y he recibido mucho cariño de la comedia venezolana por lo que pasó anoche”.

Pero eso no es todo, Harris comentó en la cuenta de Instagram de El Vinotinto, presentado como el primer y único periódico venezolano en Chile.

En un video en que se reproduce la rutina de su compatriota, el humorista que reside en Miami escribió: “Felicidades y que sigan sus éxitos”.

