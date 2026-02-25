Encuentran ataúdes con marihuana en camión fiscalizado en Carretera Austral

25 feb. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante un control en la Carretera Austral, en la región de Los Lagos, Carabineros interceptó el martes un camión y descubrió que transportaba marihuana escondida en ataúdes, lo que derivó en la detención de tres individuos.

Según informó Radio Bío Bío, el operativo se realizó en el marco del “Plan Verano Seguro”. Al fiscalizar el vehículo, se detectó que el chofer, de 41 años, carecía de documentación y tenía una orden vigente por tráfico de drogas.

La misteriosa carga del camión

Tras ordenar la apertura de la carga, se constató que trasladaba más de 20 ataúdes, dentro de los cuales se hallaron cuatro paquetes negros con 4 kilos 230 gramos de cannabis sativa.

La delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora, destacó la acción policial: “Quiero destacar la labor de Carabineros por haber realizado un trabajo riguroso al abrir la carga y revisar lo que había al interior de los ataúdes”.

Foto: Curanilahue TV

El conductor y dos acompañantes, de 36 y 40 años, fueron arrestados y quedaron a disposición de la justicia, a la espera de su formalización por parte del Ministerio Público.