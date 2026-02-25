¿Qué días caerá Semana Santa? Revisa cuándo será el próximo feriado este 2026
- Por Meganoticias
Mientras se aproxima la Semana Santa, muchos se preguntan qué días caerán los feriados alusivos a esta importante celebración cristiana.
Saber ubicar los asuetos en el calendario permite una mejor organización de los descansos, paseos y posibles viajes, especialmente en los “fines de semana largos”.
A pesar de que los días de la Semana Mayor no son feriados irrenunciables, gran parte de la ciudadanía disfruta de días no laborables.
¿Qué días caerá Semana Santa en 2026?
La Semana Santa en 2026 se celebrará internacionalmente entre el domingo 29 de marzo, iniciando con el Domingo de Ramos y el domingo 5 de abril, que sería el Domingo de Pascuas.
En Chile, el sitio web oficial del Gobierno indica que los feriados asociados a esta festividad serán el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).
No son feriados irrenunciables
Los feriados de Semana Santa no son irrenunciables, lo que significa que algunos comercios y servicios esenciales pueden continuar operando, previo acuerdo con sus trabajadores.
Estos feriados del 3 y 4 de abril darían lugar al primer fin de semana largo del año en el país.
Otros feriados en el año
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajo (Irrenunciable)
- Jueves 21: Día de las Glorias Navales
Junio
- Sábado 20: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29: San Pedro y San Pablo
Julio
- Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen
Agosto
- Sábado 15: Asunción de la Virgen
Septiembre
- Viernes 18: Fiestas Patrias (Irrenunciable)
- Sábado 19: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
Octubre
- Lunes 12: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Noviembre
- Domingo 1: Día de Todos los Santos
Diciembre
- Martes 8: Inmaculada Concepción
- Viernes 25: Navidad (Irrenunciable)
