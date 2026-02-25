¿Qué días caerá Semana Santa? Revisa cuándo será el próximo feriado este 2026

25 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Mientras se aproxima la Semana Santa, muchos se preguntan qué días caerán los feriados alusivos a esta importante celebración cristiana.

Saber ubicar los asuetos en el calendario permite una mejor organización de los descansos, paseos y posibles viajes, especialmente en los “fines de semana largos”.

A pesar de que los días de la Semana Mayor no son feriados irrenunciables, gran parte de la ciudadanía disfruta de días no laborables.

¿Qué días caerá Semana Santa en 2026?

La Semana Santa en 2026 se celebrará internacionalmente entre el domingo 29 de marzo, iniciando con el Domingo de Ramos y el domingo 5 de abril, que sería el Domingo de Pascuas.

En Chile, el sitio web oficial del Gobierno indica que los feriados asociados a esta festividad serán el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).

No son feriados irrenunciables

Los feriados de Semana Santa no son irrenunciables, lo que significa que algunos comercios y servicios esenciales pueden continuar operando, previo acuerdo con sus trabajadores.

Estos feriados del 3 y 4 de abril darían lugar al primer fin de semana largo del año en el país.

Otros feriados en el año

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajo (Irrenunciable)

Jueves 21: Día de las Glorias Navales

Junio

Sábado 20: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen

Agosto

Sábado 15: Asunción de la Virgen

Septiembre

Viernes 18: Fiestas Patrias (Irrenunciable)

Sábado 19: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Octubre

Lunes 12: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Noviembre

Domingo 1: Día de Todos los Santos

Diciembre

Martes 8: Inmaculada Concepción

Viernes 25: Navidad (Irrenunciable)

