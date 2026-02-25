"No fue descollante, pero sí correcto": La evaluación de Beto Espinoza tras la presentación de Esteban Düch

25 feb. 2026 - 15:30 hrs.

El triunfo de Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar, que se llevó las gaviotas de plata y oro, recibió positivas críticas de expertos y de colegas que valoraron su divertida rutina.

Uno de ellos fue Beto Espinoza, comediante de 'El Muro', que en conversación en 'Con Gusto a Viña' destacó la presentación del venezolano y también la comparó con lo ocurrido hace un año con George Harris.

"Quizás le faltó un poco de acting"

Beto, que vio en vivo la rutina de Dúch, comentó que "quizás no fue descollante, pero hizo una presentación correcta y creo que la gente lo entendió así, lo respetó mucho. Él hizo una rutina que también tuvo momentos muy entretenidos, muy divertidos, se rio de sí mismo".

A su juicio, el comediante venezolano mostró su conocimiento del público chileno tras llevar más de 10 años en el país: "Hizo una radiografía, al igual que de alguna forma lo hizo Jorge Alis en su minuto, un análisis de cómo somos nosotros, cómo nos desnuda como sociedad, pero también cómo son ellos como extranjeros, como inmigrantes, cuando llegan al país. Creo que lo hizo muy bien".

A pesar de ello, el rostro de Mega cuestionó que "quizás le faltó un poco de acting, de moverse un poco, actuar un poquito más. Por ejemplo, Jorge (Alis) hizo un apoyo visual importantísimo". De todas maneras, "demostró que con el puro relato pudo hacer cosas", añadió.

Espinoza también valoró que, con el correr de los minutos, su rutina fue mejorando hasta tener un muy buen remate. "Sin ser una gran presentación, fue muy entretenida y la gente lo respetó. Aquí demostramos que la gente dice si un humorista es fome o no, y eso es lo que pasó con George Harris el año pasado".

