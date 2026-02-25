¿Cómo le irá a Asskha Sumathra en el Festival de Viña? Esta es la predicción de Kenita Larraín
- Por Vicente Guzmán
Esta noche de miércoles se presentará en el Festival de Viña del Mar Asskha Sumathra, comediante que ganó 'Coliseo' y que pisará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara.
Por ello, Kenita Larraín realizó su tradicional pronóstico en base a la numerología y anticipó cómo le irá al transformista, cuyo verdadero nombre es Óscar Guzmán.
El pronóstico numerológico para Asskha Sumathra en Viña
La numeróloga explicó que la fecha de nacimiento de la humorista, sumado al año actual, arroja el 13, un número que, si bien está asociado a la suerte, en realidad "es muy poderoso, pero el problema es cuando uno maneja mal la energía", aclaró Kenita.Ir a la siguiente nota
A pesar de ello, la experta afirmó que hay otros números que le juegan a favor, como el 16, "un número que habla de una torre. Me imagino que él va a ir de menos a más porque la torre habla de construir cimientos sólidos para tener el éxito".
En esa línea, la exmodelo recordó que Stefan Kramer y Esteban Düch también tenían el número 13, "pero yo creo que Asskha es al que le veo con más posibilidad de éxito".
Sin embargo, Kenita lanzó una advertencia: "Tiene que tener cuidado con la rigidez. Por ejemplo, si ensayó mucho un libreto de una forma y en el momento salió de otra por la razón que sea, tiene que fluir".
"Yo apuesto por ella, creo que mi pronóstico es que puede brillar mucho y esto no va a quedar aquí: va a salir al mundo como un gran ejemplo de nosotros y el Festival de Viña", cerró.
Leer más de
Notas relacionadas
- "El transformismo tiene mucho talento": Asskha Sumathra y los desafíos como primer transformista en pisar la Quinta Vergara
- "¿Puedo saber el origen de ese tatuaje?": El emotivo momento entre Neme y Emanuel Noir de Ke Personajes
- Asskha Sumathra: Conoce quién es, su edad y su camino al Festival de Viña 2026