¿Cómo le irá a Asskha Sumathra en el Festival de Viña? Esta es la predicción de Kenita Larraín

25 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Esta noche de miércoles se presentará en el Festival de Viña del Mar Asskha Sumathra, comediante que ganó 'Coliseo' y que pisará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara.

Por ello, Kenita Larraín realizó su tradicional pronóstico en base a la numerología y anticipó cómo le irá al transformista, cuyo verdadero nombre es Óscar Guzmán.

El pronóstico numerológico para Asskha Sumathra en Viña

La numeróloga explicó que la fecha de nacimiento de la humorista, sumado al año actual, arroja el 13, un número que, si bien está asociado a la suerte, en realidad "es muy poderoso, pero el problema es cuando uno maneja mal la energía", aclaró Kenita.

A pesar de ello, la experta afirmó que hay otros números que le juegan a favor, como el 16, "un número que habla de una torre. Me imagino que él va a ir de menos a más porque la torre habla de construir cimientos sólidos para tener el éxito".

En esa línea, la exmodelo recordó que Stefan Kramer y Esteban Düch también tenían el número 13, "pero yo creo que Asskha es al que le veo con más posibilidad de éxito".

Sin embargo, Kenita lanzó una advertencia: "Tiene que tener cuidado con la rigidez. Por ejemplo, si ensayó mucho un libreto de una forma y en el momento salió de otra por la razón que sea, tiene que fluir".

"Yo apuesto por ella, creo que mi pronóstico es que puede brillar mucho y esto no va a quedar aquí: va a salir al mundo como un gran ejemplo de nosotros y el Festival de Viña", cerró.

