"Chile no es esa cuestión...": Las divertidas declaraciones de Rodrigo Salinas tras presentaciones de Düch

25 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Superó todas las expectativas. El comediante venezolano, Esteban Düch, se coronó en la Quinta Vergara, llevándose los dos premios y disipando todas las dudas que existían sobre su presentación a propósito de lo que había sido el antecedente de su compatriota George Harris.

El comediante tuvo una presentación satisfactoria, haciendo reír al público a punta de chistes relacionados de cómo es ser migrante en Chile.

Una vez que se ganó la confianza del público y logró ser condecorado, interpretó "Equilibrio Espiritual" de 31 minutos e hizo una nueva historia a partir de una nueva canción.

Para llevarla cabo invitó a Rodrigo "Guatón" Salinas, el humorista que acompañó la parte final de la rutina de su colega.

¿Qué dijo Rodrigo Salinas?

El chileno tuvo palabras para lo que fue la performance de Düch, asegurando que "lo pasamos superbién, estoy muy feliz y estoy orgulloso de Esteban".

Fiel a su estilo, bromeó reafirmando todas las premisas que le entregaban los periodistas. "Perdonen chiquillos, es que no me preparé para esta entrevista. Estoy con hambre y muy feliz por el triunfo de Esteban".

Al ser consultado si esto echaba por tierra la teoría de que era un país xenófobo por lo acontecido con George Harris, dijo que "Chile no es esa cuestión, no sé ni cómo se dice... de hecho hay una canción que dice 'y verás como quieren en Chile cuando es forastero".

Todo sobre Festival de Viña