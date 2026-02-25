¿Por qué Asskha Sumathra? Jorge Alis y Álvaro Salas cuentan las razones de su elección para Viña 2026

25 feb. 2026 - 18:07 hrs.

Asskha Sumathra se presentará este miércoles en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar tras haber ganado hace unos meses 'Coliseo', programa de Mega en el que mostró parte de su divertido repertorio.

Precisamente como jurados de ese programa estuvieron Álvaro Salas y Jorge Alis, quienes comentaron en 'Con Gusto a Viña' los motivos que los llevaron a escoger a Sumathra para llegar a Viña.

¿Por qué eligieron a Asskha Sumathra como ganadora de 'Coliseo'?

Jorge Alis reconoció que votó por Asskha para que ganara 'Coliseo' porque "me encanta el humor que tiene, es transgresor como lo que hace Álvaro Salas".

El argentino explicó que, a medida que iba avanzando el programa, el humorista "fue el más sólido de todos. En la etapa final, la pregunta era cómo podía hacer el comediante ganador para tener una rutina en Viña cuando faltaban dos meses (...) A mí me gustaba Juanchi, pero con Asskha nos dio una seguridad de que podría estar preparada".

En esa misma línea, Salas comentó que en el programa "había humoristas muy buenos, pero siempre la duda era si tenían rutina para hacer una hora en el escenario de la Quinta Vergara. En la Asskha vimos que sí había material, le va a sobrar para la hora que tiene que hacer".

Alis reiteró que "tiene mucho material, es una persona que viene de hace muchos años. Lo he visto en bares haciendo transformismo, tiene un humor muy rápido (...) En el programa, todo el rato enganchaba con el público. Creo que es el momento ideal para ella, está preparada".

