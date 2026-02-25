Fran Maira rompe el silencio tras chocar y dejar grave a motorista: "Fue un accidente... recemos por la persona y que se recupere"

25 feb. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Tras ser dejada en libertad, Fran Maira emitió sus primeras declaraciones sobre el violento accidente de tránsito que protagonizó la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea.

La cantante y exchica reality chocó su camioneta con un motorista en el sector de La Dehesa. El conductor resultó con lesiones de gravedad, y permanece internado en un centro asistencial.

"Fue un accidente... recemos por la persona y que se recupere"

"Solo voy a decir que fue un accidente, no puedo hablar ahora, les pido, por favor, respeto", comenzó señalando Maira tras ser formalizada y quedar con la medida cautelar de arraigo nacional.

"Que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante, y solo quiero decir que fue un accidente, a cualquiera le puede pasar", insistió la cantante urbana.

La exchica reality explicó que el hecho ocurrió cuando "iba camino a mi casa, llegando del trabajo, y lamentablemente pasó un accidente, nunca me había pasado algo así".

En la ocasión, aseguró que "nadie se encontraba en condiciones de alcohol ni de drogas, nada, fue un accidente, eso es lo que quiero dejar en claro".

Finalmente, pidió respeto para ella y su familia, y que "recemos por la persona que tuvo el accidente, y que se recupere".