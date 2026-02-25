"La salud de mi muchacho es muy crítica": Habla padre de motociclista atropellado por Fran Maira en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

En estado crítico se encuentra Mayerson Zapata, motociclista de 23 años que fue atropellado por la cantante y exchica reality Fran Maira durante la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El joven permanece hospitalizado, mientras que Maira se encuentra detenida, a la espera de su control de detención y posterior formalización que se realizará durante la tarde de este miércoles en el Centro de Justicia de la capital.

La víctima trabaja como jardinero durante el día y como repartidor de aplicación en las noches, labor que realizaba al momento del siniestro, según explicó su padre, Luis Zapata Jaramillo, en conversación con la prensa durante la mañana.

¿Qué dijo el padre del motociclista atropellado por Fran Maira?

Luis señaló que "la salud de mi muchacho está muy crítica, la verdad está muy crítica. Esperemos que con la ayuda de Dios todo nos salga adelante, a todos. No tengo nada en contra de la señora, ella no salió a matara mi hijo ni mucho menos. Vamos a esperar, dejemos todo en manos de nuestro Señor y que sea lo mejor para todos".

"Anoche llegué de mi trabajo y de una me dieron esa noticia, incluso llegué tarde a la clínica y me encontré con la sorpresa de mi muchacho tirado", agregó, detallando que "está inconsciente totalmente".

El padre dijo que "el médico anoche nos hizo un pequeño resumen, nos dio a entender muchas cosas, pero uno, estando como está mi muchacho, no está en mejores condiciones. Yo lo veo muy tirado (mal), si uno está atado a tantos aparatos respiratorios es porque uno no está bien".

"Mi hijo tiene fractura craneal, incluso ya le colocaron un catéter en el cráneo, tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado que le afecta para respirar. Como la costilla está quebrada le trabaja al contrario, él respira y la costilla lo presiona hacia adentro al revés", lamentó.