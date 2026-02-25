Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto dinero pueden recibir los pensionados con este beneficio?

25 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados entrega un aporte adicional mensual a sus destinatarios, con el fin de complementar los ingresos que estos suelen tener.

Esta ayuda gubernamental está destinada a los pensionados por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguro de vida, siempre que tengan una edad igual o superior a los 65 años.

Según ChileAtiende, se entrega en Unidades de Fomento (UF) y no es necesario que las personas se postulen. Al cumplir con los requisitos estipulados por la ley, se otorga de manera automática, y se notifica a través del correo electrónico y/o en la CasillaÚnica.

¿Cuánto dinero pueden recibir los pensionados con el Beneficio por Años Cotizados?

El monto otorgado a través del Beneficio por Años Cotizados corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, que equivalen a 25 años de cotizaciones.

Por ejemplo, una mujer con 20 años de cotizaciones acreditadas tendrá acceso a un monto aproximado de $79.525, conforme al valor de la UF del 24 de febrero de 2026, según el Sistema de Impuestos Internos.

Estas son las cotizaciones mínimas del beneficio

La aplicación de este beneficio no es igual para hombres y para mujeres. La recepción inicial exige que ellas deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años), mientras que ellos deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

Se aplica un máximo de 300 meses de cotizaciones, sean estos continuos o discontinuos, lo que equivale a 25 años.

Cabe destacar que este beneficio se suma directamente a la pensión base que ya se recibe. En el caso de que la persona no tenga fondos en su cuenta, igual se recibe la bonificación estatal.

Todo sobre Beneficio por años cotizados