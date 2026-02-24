¿Qué viene ahora con la Reforma de Pensiones? Conoce cuándo vuelven a subir las jubilaciones

24 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La Reforma de Pensiones trajo cambios significativos, con beneficios y aumentos para mejorar las jubilaciones y calidad de vida de los adultos mayores.

Una vez que termine de implementarse, se espera que favorezca a más de 2,8 millones de pensionados, ya que contempla ajustes en el sistema previsional actual y en materia laboral.

¿Cuándo volverán a subir las jubilaciones con la Reforma de Pensiones?

Las autoridades indicaron en un comunicado que en septiembre de 2026 subirá la Pensión Garantizada Universal (PGU) para mayores de 75 años, mientras que en agosto aumentará a 3,5% la cotización del empleador, incluyendo Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Asimismo, en septiembre de 2027 incrementará la PGU para personas de 65 años o más, y en agosto de ese mismo año:

El 10% de los afiliados totales de las AFP pasará a la que cobre menos comisiones, para obligar al resto a competir, ofreciendo tasas más bajas y mejor servicio.

Aumenta a 4,5% la cotización a cargo del empleador.

Finalmente, en enero de 2028, las mujeres pasarán a requerir al menos 132 meses (11 años) de cotizaciones para recibir el Beneficio por Años Cotizados.

