Quitada de droga en departamento de Estación Central deja a residente baleado y detenido por tráfico

24 feb. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de nacionalidad colombiana fue baleado durante un intento de quitada de droga en su departamento, ubicado en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial, todo ocurrió cerca de la medianoche de este martes, cuando cinco individuos llegaron al domicilio del afectado, ubicado en calle Purísima, con la intención de comprar drogas.

Sin embargo, al percatarse de la gran cantidad de sustancias que había en la vivienda y con la intención de llevárselas, uno de ellos disparó al dueño de casa, hiriéndolo en el muslo izquierdo.

Herido está hospitalizado en calidad de detenido

La banda escapó del edificio antes de la llegada de Carabineros, mientras personal de SAMU trasladó al hombre hasta la ex Posta Central, donde permanece internado, fuera de riesgo vital, bajo custodia policial.

En la vivienda, Carabineros del OS7 incautaron 6 kilos con 278 gramos de marihuana, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer que también estaba en el domicilio por el mismo delito de tráfico de drogas.