¿Te perdiste el show de Pet Shop Boys en Viña 2026? Así puedes verlo completo
- Por Meganoticias
El dúo británico Pet Shop Boys, formado por Neil Tennant y Chris Lowe, fue uno de los grandes momentos de la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.
Su presentación en la Quinta Vergara, marcada por una escenografía inédita en el certamen y un recorrido por sus mayores éxitos, les valió las Gaviotas de Plata y Oro.
Si no pudiste verlo en vivo o quieres revivir el espectáculo, la presentación completa está disponible en Mega Go, la plataforma digital del canal donde encontrarás todas las rutinas y shows del Festival de Viña 2026. Ingresa aquí.
