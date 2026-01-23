Piloto chileno Nico Pino correrá las 24 Horas de Daytona: así puedes ver la carrera completa por Mega Go

23 en. 2026 - 09:55 hrs.

Este sábado 24 y domingo 25 de enero, Mega Go transmitirá uno de los eventos más importantes del automovilismo a nivel mundial: las 24 Horas de Daytona, una emblemática competencia que contará con la participación del piloto chileno Nico Pino.

El nacional, de 21 años, disputará esta carrera por quinta vez en su trayectoria deportiva, junto al equipo JDC-Miller MotorSport, a bordo del Porsche 963 número 85, en la categoría GTP (Grand Touring Prototype), la más alta del campeonato.

La competencia, que reúne a los mejores equipos y pilotos del mundo, es considerada una de las más exigentes del calendario, ya que durante 24 horas ininterrumpidas los corredores deben enfrentar altas velocidades, tráfico constante y un desgaste físico y mecánico extremo.

Podrás seguir la participación de Nico Pino durante toda la carrera a través de la transmisión exclusiva de Mega Go (https://megago.cl/inicio), a partir de este sábado 24 de enero desde las 15:30 horas.

¿Cómo suscribirse a Mega Go?

Opción 1: Plan Full

Acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos. · Por $3.490 CLP. ? Suscríbete aquí (https://megago.cl/planes)

Opción 2: Clientes VTR y Claro

Activa tu cuenta en: - VTR Mega Go (https://vtr.com/megago) - Claro Mega Go (https://www.clarochile.cl/personas/megago/).

Dispositivos compatibles